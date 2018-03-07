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Детская ипотека

Абсолют Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • рефинансирование

льготное кредитование для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Прочие документы

свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • бесплатное проведение аккредитивных сделок;
  • личное страхование не влияет на ставку

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок;
  • продавцом недвижимости должно выступать юр. лицо;
  • максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 6 млн рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Детская ипотека» в 38 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

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