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Военная ипотека

Абсолют Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Прочие документы

свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

ежемесячные платежи в размере 1/12 накопительного взноса заемщика, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год погашения кредита

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • личное страхование не влияет на ставку;
  • подтверждение дохода не требуется

Особые ограничения

  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС ( срок участия в НИС - не менее 3 лет)$
  • сумма кредита не может превышать 2 190 000 млн рублей рублей в случае погашения кредита за счет ежемесячных платежей НИС, до 2 737 500 рублей – в случае погашения кредита за счет ежемесячных платежей НИС и собственных средств заемщика (в размере не более 25% от ежемесячного платежа НИС)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 38 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

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