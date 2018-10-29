Строящееся жилье - ипотечные каникулы
Банк Уралсиб, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность учесть в качестве первоначального взноса средства материнского (семейного) капитала;
- возраст заемщика на дату получения кредита - от 18 лет;
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита;
- наличие опции "ипотечные каникулы"
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита при покупке коттеджа/таунахауса - 50% от стоимости приобретаемой недвижимости;
- при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 10%