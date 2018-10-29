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Под залог имеющегося жилья

Банк Уралсиб, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • страхование ответственности заемщика от невыплат

+1 п.п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возраст заемщика на дату получения кредита - от 18 лет;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • крупная сумма кредита

Минусы

  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Под залог имеющегося жилья» в 151 городе России
532
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
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