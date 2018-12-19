Рефинансирование
СМП Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2 п.п. к ставке без личного страхования; + 2 п.п. без титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
возможность оформить в залог как недвижимость, на которую был оформлен рефинансируемый кредит, так и иную, имеющуюся у заемщика недвижимость
Особые ограничения
- сумма кредита не может превышать 85% стоимости квартиры, на которую был оформлен рефинансируемый кредит; 60% стоимости иного жилья, находящегося в собственности и передаваемого в залог, но не более остатка ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту;
- срок кредита может достигать до 25 лет при залоге недвижимости, на которую был оформлен рефинансируемый кредит; до 15 лет при залоге иной жилой недвижимости