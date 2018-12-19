возможность оформить в залог как недвижимость, на которую был оформлен рефинансируемый кредит, так и иную, имеющуюся у заемщика недвижимость

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.