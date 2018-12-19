ЖК «Парк Легенд»
СМП Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- апартаменты
кредит на покупку квартиры в ЖК "Парк Легенд", г. Москва
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п.п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без первоначального взноса;
- низкая ставка;
- допускается кредитование без подтверждения дохода
Особые ограничения
- сумма кредита может достигать до 100% стоимости приобретаемой квартиры; до 60% стоимости приобретаемых апартаментов