Цель кредита

Тип программы

Обеспечение

Страхование

Категория заемщика

Доход

подтверждение дохода

Количество созаемщиков

не более 3-х

Форма выдачи

Порядок погашения

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

Особые ограничения

максимальная сумма кредита может достигать до 85% стоимости строящейся или готовой квартиры, готового таунхауса, земельного участка; до 80% стоимости строящегося таунхауса или дома с участком; до 75% стоимости готового жилого дома с земельным участком; до 70% стоимости апартаментов; до 60% стоимости квартиры, до 50% стоимости жилого дома с участком по кредиту по двум документам