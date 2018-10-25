Цель кредита

Тип программы

Обеспечение

Страхование

Категория заемщика

Доход

подтверждение дохода

Количество созаемщиков

не более 3-х

Форма выдачи

Порядок погашения

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

Особые ограничения

максимальная сумма кредита может достигать при предоставлении в залог квартиры до 20 млн рублей в г. Москва, до 10 млн рублей в Московской области, до 15 млн рублей в г. Санкт-Петербург, до 5 млн рублей - в иных регионах; при предоставлении в залог жилого дома с земельным участком ( в т.ч. таунхауса) до 10 млн рублей в г. Москва, МО, г. Санкт-Петербург, до 5 млн рублей - в иных регионах; до 80% от стоимости квартиры/ таунхауса; до 75% от стоимости жилого дома с земельным участком