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Рефинансирование

Россельхозбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • привлечение любых третьих лиц в качестве созаемщиков;
  • наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций ;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • согласие первичного кредитора на последующую ипотеку не требуется

Особые ограничения

максимальная сумма кредита может достигать при предоставлении в залог квартиры до 20 млн рублей в г. Москва, до 10 млн рублей в Московской области, до 15 млн рублей в г. Санкт-Петербург, до 5 млн рублей - в иных регионах; при предоставлении в залог жилого дома с земельным участком ( в т.ч. таунхауса) до 10 млн рублей в г. Москва, МО, г. Санкт-Петербург, до 5 млн рублей - в иных регионах; до 80% от стоимости квартиры/ таунхауса; до 75% от стоимости жилого дома с земельным участком

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
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