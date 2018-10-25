Рефинансирование
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- привлечение любых третьих лиц в качестве созаемщиков;
- наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетных организаций ;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- согласие первичного кредитора на последующую ипотеку не требуется
Особые ограничения
максимальная сумма кредита может достигать при предоставлении в залог квартиры до 20 млн рублей в г. Москва, до 10 млн рублей в Московской области, до 15 млн рублей в г. Санкт-Петербург, до 5 млн рублей - в иных регионах; при предоставлении в залог жилого дома с земельным участком ( в т.ч. таунхауса) до 10 млн рублей в г. Москва, МО, г. Санкт-Петербург, до 5 млн рублей - в иных регионах; до 80% от стоимости квартиры/ таунхауса; до 75% от стоимости жилого дома с земельным участком