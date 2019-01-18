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Апартаменты

Фора-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • апартаменты

Тип программы

  • банк "ДельтаКредит"

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. при отказе от титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
  • допускается выдача кредита иностранным гражданам;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода

Минусы

на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа

Особые ограничения

минимальная сумма кредита для регионов, кроме Москвы и МО - 600 тыс. рублей

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Апартаменты» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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