на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа

+1.5 п. п. к ставке при отказе от личного и/или имущественного страхования; + 1 п. п. при отказе от титульного страхования

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.