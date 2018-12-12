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Ипотека от 10,25%

Банк «Санкт-Петербург», ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

приобретение строящегося жилья у застройщиков: ГК «ЛСР», ГК «ЦДС», ООО «Главстрой-СПб», ГК «Эталон», ГК «Полис Групп», ГК «Лидер Групп», ООО «Петра-8», ООО «СПб Реновация», ГК «Легенда Девелопмент», ГК «РосСтройИнвест», СИХ Аквилон-Инвест, Setl Group

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1 п. п. к ставке при отказе от комплексного ипотечного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х; созаемщиками могут выступать иностранные граждане, являющиеся близкими родственниками заемщика

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка
  • счет эскроу

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • допускается привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека от 10,25%» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
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