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Премиальный стандарт

Газпромбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • апартаменты

приобретение жилья бизнес-класса

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • низкая ставка;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • небольшой первоначальный взнос

Особые ограничения

  • минимальная сумма кредита - 12 млн рублей при приобретении объекта в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; от 5 млн рублей при приобретении объекта в Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области, Республике Саха (Якутия); от 4 млн рублей при приобретении объекта в иных регионах;
  • максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга - 45 млн рублей;
  • сумма кредита может достигать 90% от стоимости приобретаемой квартиры, 80% от стоимости апартаментов
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Премиальный стандарт» в 213 городах России
2 206
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
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Телефоны
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(495) 913-74-74

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