Премиальный стандарт
Газпромбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- апартаменты
приобретение жилья бизнес-класса
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- низкая ставка;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- небольшой первоначальный взнос
Особые ограничения
- минимальная сумма кредита - 12 млн рублей при приобретении объекта в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; от 5 млн рублей при приобретении объекта в Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области, Республике Саха (Якутия); от 4 млн рублей при приобретении объекта в иных регионах;
- максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга - 45 млн рублей;
- сумма кредита может достигать 90% от стоимости приобретаемой квартиры, 80% от стоимости апартаментов