Вход

Рефинансирование

Газпромбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • допускается получение суммы, превышающей остаток долга по рефинансируемому кредиту
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 213 городах России
1 426
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 207
посмотреть на карте
Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще