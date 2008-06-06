Ипотека с «Газпромбанк-Инвест»
Газпромбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- гараж / машиноместо
приобретение недвижимости от застройщика ГК «Газпромбанк Инвест»
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- допускается кредитование без первоначального взноса
Особые ограничения
минимальный первоначальный взнос при покупке таунхауса - 20%