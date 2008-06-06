Военная ипотека
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
- военная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- военнослужащие
Доход
подтверждение дохода не требуется
Прочие документы
свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
ежемесячные платежи в размере 1/12 накопительного взноса заемщика, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год погашения кредита
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая ставка;
- личное страхование не влияет на ставку;
- подтверждение дохода не требуется
Минусы
- длительное рассмотрение кредитной заявки
Особые ограничения
- погашение кредита осуществляется за счет средств НИС ( срок участия в НИС - не менее 3 лет)