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Семейная ипотека

Газпромбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • рефинансирование
  • жилой дом / таунхаус

льготное кредитование для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и/или последующий ребенок

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Прочие документы

свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора на сумму просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка

Минусы

  • длительное рассмотрение кредитной заявки

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй и/или третий ребенок;
  • продавцом недвижимости должно выступать юр. лицо;
  • максимальная сумма кредита в регионах, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 6 млн рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 213 городах России
3 509
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
Сайт
www.gazprombank.ru
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Телефоны
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(495) 913-74-74

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