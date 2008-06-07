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Особая ипотека

Транскапиталбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

приобретение квартир по адресам: МО, Одинцовский район, пос. Горки 8, ЖК "Успенский квартал"; МО, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская д.2, д.14, д. 25

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2.5 /1 п. п. без личного/титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

7,3% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • допускается кредитование без первоначального взноса;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • низкая ставка

Минусы

  • крупная надбавка к ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Особая ипотека» в 36 городах России
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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(495) 797-32-00

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