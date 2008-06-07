Рефинансирование
Транскапиталбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2.5 /1 п. п. без личного/титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
7,3% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность снижения ставки при уплате единовременной комиссии;
- допускается кредитование без подтверждения дохода
Минусы
- крупная надбавка к ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка
Особые ограничения
- сумма кредита для регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга - 300 тыс. - 6,5 млн рублей;
- максимальная сумма кредита может достигать до 80% стоимости закладываемой квартиры; до 70% стоимости комнаты, таунхауса; до 50% стоимости дома с землей