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Под залог недвижимости

Транскапиталбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • строительство жилого дома
  • земельный участок
  • ремонт

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2.5 /1 п. п. без личного/титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

7,3% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии

Минусы

  • высокая ставка;
  • максимальное соотношение кредит/залог - 60%

Особые ограничения

  • сумма кредита в регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга - от 300 тыс. до 6 млн рублей;
  • максимальная сумма кредита может быть увеличена до 15 млн рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Под залог недвижимости» в 36 городах России
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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