Под залог недвижимости
Транскапиталбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- строительство жилого дома
- земельный участок
- ремонт
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2.5 /1 п. п. без личного/титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
7,3% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии
Минусы
- высокая ставка;
- максимальное соотношение кредит/залог - 60%
Особые ограничения
- сумма кредита в регионах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга - от 300 тыс. до 6 млн рублей;
- максимальная сумма кредита может быть увеличена до 15 млн рублей