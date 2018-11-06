Новостройка
Связь-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,7-1 /1 п. п. без личного / титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- сейфовая ячейка
- аккредитив
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- единая процентная ставка на весь период кредитования;
- возможность получения кредита в регионе, отличном от региона проживания и/или региона получения дохода
Особые ограничения
- минимальная ставка действует при оформлении кредита по стандартам ДОМ.РФ