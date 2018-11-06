Большой залоговый кредит
Связь-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- ремонт
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1 /1 п. п. без личного / титульного страхования на момент заключения сделки; + 3 п. п. при отсутствии страхования в последующие годы после выдачи кредита
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможность получения кредита в регионе, отличном от региона проживания и/или региона получения дохода;
- возможность получения кредита пенсионерами
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита в регионах за исключением Москвы и МО - 5 млн рублей