+1 /1 п. п. без личного / титульного страхования на момент заключения сделки; + 3 п. п. при отсутствии страхования в последующие годы после выдачи кредита

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.