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Большой залоговый кредит

Связь-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • ремонт

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1 /1 п. п. без личного / титульного страхования на момент заключения сделки; + 3 п. п. при отсутствии страхования в последующие годы после выдачи кредита

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность получения кредита в регионе, отличном от региона проживания и/или региона получения дохода;
  • возможность получения кредита пенсионерами

Минусы

  • высокая ставка

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита в регионах за исключением Москвы и МО - 5 млн рублей
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Большой залоговый кредит» в 65 городах России
428
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
ОГРН
1027700159288
Сайт
www.sviaz-bank.ru
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