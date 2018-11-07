при изменении условий продукта в части увеличения базовой процентной ставки и отсутствии заключенного кредитного договора по истечении 14 календарных дней с даты принятия банком положительного решения по кредитной заявке на ранее действующих условиях продукта применяется процентная ставка по аналогичному виду продукта, действующему на дату заключения кредитного договора

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.