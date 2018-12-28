Ипотечный кредит
Крона-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие комиссий;
- личное страхование не требуется
Минусы
- требуется поручительство супруга (и)