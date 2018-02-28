Материнский капитал
Челиндбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
либо поручительство физического лица
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
7.3% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- высокая ставка;
- небольшая сумма кредита;
- небольшой срок кредита