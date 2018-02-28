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Материнский капитал

Челиндбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

либо поручительство физического лица

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

7.3% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика

Минусы

  • высокая ставка;
  • небольшая сумма кредита;
  • небольшой срок кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский капитал» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр

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