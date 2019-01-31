Домашние ценности
Союз, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- строительство жилого дома
- ремонт
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,7 п. п. без личного страхования; + 0,5 п. п. без титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- возможность снижения процентной ставки при уплате единовременной комиссии
Минусы
- обязательное привлечение супруга(и) в качестве созаемщика;
- высокая ставка