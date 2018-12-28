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ЖК Балаклавский, 16

Национальный Стандарт, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

приобретение квартиры по адресу: г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 16

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+2 п. п. при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

низкая процентная ставка

Минусы

подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «ЖК Балаклавский, 16» в 6 городах России
220
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
ОГРН
1157700006650
Сайт
www.ns-bank.ru
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Телефоны
8 800 250-33-00 — единая справочная служба

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