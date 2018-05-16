Вход

Этажи (новостройка)

Венец, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п.п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • допускается кредитование без первоначального взноса;
  • возможность учета в качестве первоначального взноса средств материнского ( семейного) капитала
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Этажи (новостройка)» в 7 городах России
200
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
Адрес
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
Сайт
www.venets-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ульяновск
Отделения 5
Банкоматы 32
посмотреть на карте
Телефоны
(8422) 32-62-84

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще