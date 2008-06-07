Материнский капитал
Челябинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
- строительство жилого дома
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- в конце срока
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- не требуется страхование
Минусы
- небольшие сумма и срок кредита;
- высокая ставка