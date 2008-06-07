ИнвестЛайт
Челябинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
- комната / доля в квартире
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
требуется только при покупке деревянных домов и домов с деревянными перекрытиями
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- допускается кредитование без подтверждения дохода;
- не требуется страхование (за исключением деревянных домов и домов с деревянными перекрытиями);
- не требуется оценка недвижимости;
- возможна отсрочка первого платежа по кредиту до 6 месяцев
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- крупный первоначальный взнос