Строительство жилого и дачного дома
Челябинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- строительство жилого дома
- земельный участок
- ремонт
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0.4 п.п. без личного/имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсрочка первого платежа по кредиту до 6 месяцев;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита может достигать до 70% стоимости квартир, передаваемых в залог; до 60% стоимости иных объектов недвижимости, передаваемых в залог