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Под залог имеющейся квартиры

Азиатско-Тихоокеанский Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

1/366 ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • предоставляется ИП;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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