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Военная ипотека

Азиатско-Тихоокеанский Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Прочие документы

свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

ежемесячные платежи в размере 1/12 накопительного взноса заемщика, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год погашения кредита

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • личное страхование не влияет на ставку;
  • подтверждение дохода не требуется

Особые ограничения

  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС ( срок участия в НИС - не менее 3 лет);
    • первоначальный взнос по ипотечному кредиту может состоять из собственных средств заемщика и/или средств ЦЖЗ, предоставляемого участнику НИС
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 108 городах России
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба

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