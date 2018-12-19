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Готовое жилье

Кранбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • банк "ДельтаКредит"

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1,5 / 1 / 1,5 п.п. при отказе от имущественного / титульного / личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • допускается учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • возможность привлечения в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
    • допускается кредитование без подтверждения дохода
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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