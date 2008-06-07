На строительство домов
Почтобанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- строительство жилого дома
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без первоначального взноса;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- срок действия решения о выдаче кредита - 30 дней;
- высокая ставка