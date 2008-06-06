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Рефинансирование

Стройлесбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • процентная ставка не зависит от наличия или отсутствия личного страхования

Особые ограничения

  • возраст приобретаемой недвижимости должен быть не старше 20 лет на момент предоставления кредита.
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Рефинансирование» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 1
Банкоматы 4
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Телефоны
(3452) 56-60-26

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