Рефинансирование
Стройлесбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- процентная ставка не зависит от наличия или отсутствия личного страхования
Особые ограничения
- возраст приобретаемой недвижимости должен быть не старше 20 лет на момент предоставления кредита.