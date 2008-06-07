На приобретение объекта недвижимости, земельного участка
Девон-Кредит, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+3 п.п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Минусы
- крупная надбавка к ставке за отказ от страхования
Особые ограничения
- на сайте банка нет полных условий кредитования