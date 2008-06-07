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На приобретение объекта недвижимости, земельного участка

Девон-Кредит, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+3 п.п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Минусы

  • крупная надбавка к ставке за отказ от страхования

Особые ограничения

  • на сайте банка нет полных условий кредитования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На приобретение объекта недвижимости, земельного участка» в 14 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
Отделения и банкоматы
в вашем городе Альметьевск
Отделения 6
Банкоматы 69
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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