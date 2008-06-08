Ипотека
НОКССбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- допускается кредитование без первоначального взноса ( на индивидуальных условиях);
- небольшой первоначальный взнос;
- залог приобретаемого или имеющегося в собственности жилья по выбору заемщика;
- отсутствие надбавок за отказ от добровольных видов страхования;
- возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
- бесплатная оценка недвижимости и юридическое сопровождение
Особые ограничения
- максимальный срок кредита для сотрудников бюджетных организаций - 30 лет