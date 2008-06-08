Вход

Ипотека

НОКССбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • строительство жилого дома
  • коммерческая недвижимость

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • допускается кредитование без первоначального взноса ( на индивидуальных условиях);
  • небольшой первоначальный взнос;
  • залог приобретаемого или имеющегося в собственности жилья по выбору заемщика;
  • отсутствие надбавок за отказ от добровольных видов страхования;
  • возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • бесплатная оценка недвижимости и юридическое сопровождение

Особые ограничения

  • максимальный срок кредита для сотрудников бюджетных организаций - 30 лет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека» в 2 городах России
121
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
Адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Волгоград
Отделения 1
Банкоматы 11
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-99-97
(8442) 23-56-22
(8442) 24-30-04

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще