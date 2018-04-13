Приобретение квартир в домах-новостройках
Саратов, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
залог прав требования по инвестиционному договору
Страхование
- имущественное
- личное
личное страхование (оформляется по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - до 70 лет на дату погашения кредита;
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- срок действия кредитного решения - 4 мес.;
- возможен учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первого взноса
Минусы
- длительный срок рассмотрения заявки
Особые ограничения
- сумма кредита может достигать до 95% стоимости при учете средств материнского (семейного) капитала в качестве первого взноса (при этом сумма собственных средств и средств материнского капитала должна составлять не менее 20% стоимости квартиры)