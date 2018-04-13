Вход
Поиск

Квартира на вторичном рынке жилья

Саратов, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное
  • титульное страхование не требуется в случае передачи в залог квартиры, находящейся в собственности продавца более 3-х лет;
  • личное страхование (оформляется по желанию заемщика)

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченного платежа

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возраст заемщика - до 70 лет на дату погашения кредита;
  • возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • срок действия кредитного решения - 4 мес.;
  • возможен учет средств материнского (семейного) капитала в качестве первого взноса

Минусы

  • длительный срок рассмотрения заявки

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита может достигать до 95% от стоимости приобретаемой недвижимости при учете средств материнского (семейного) капитала в качестве первого взноса; до 100% от стоимости приобретаемой недвижимости для клиентов, платежеспособность которых удовлетворяет дополнительным требованиям банка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира на вторичном рынке жилья» в 1 городе России
116
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
ОГРН
1026400002089
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 56-04-42

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще