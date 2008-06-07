Приобретение готового жилья
Саратов, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,7 п.п. к ставке при отсутствии личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора от суммыпросроченного платежа
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- предоставляется ИП;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- учет средств материнского (семейного) капитала в качестве части первого взноса;
- допускается кредитование без подтверждения дохода
Минусы
- высокая стоимость аккредитива
Особые ограничения
минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%