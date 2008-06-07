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Квартира на этапе строительства

Саратов, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0,7 п.п. к ставке при отсутствии личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

1/366 от размера ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора от суммыпросроченного платежа

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • учет средств материнского (семейного) капитала в качестве части первого взноса;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП и собственникам бизнеса

Минусы

  • высокая стоимость аккредитива

Особые ограничения

минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира на этапе строительства» в 1 городе России
105
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
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