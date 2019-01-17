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Материнский капитал

Севергазбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • по индивидуальному графику

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность использовать средства МСК до достижения ребенком 3-х летнего возраста;
    • лояльные требования к возрасту заемщика - до 71 года на момент погашения кредита

Минусы

  • запредельно высокая ставка;
  • небольшой срок кредитования

Особые ограничения

  • максимальная сумма кредита может достигать до 80% стоимости жилья, но не более суммы средств, указанной в справке ПФ РФ о состоянии лицевого счета распорядителя МСК
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский капитал» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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