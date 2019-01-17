Материнский капитал
Севергазбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- по индивидуальному графику
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность использовать средства МСК до достижения ребенком 3-х летнего возраста;
- лояльные требования к возрасту заемщика - до 71 года на момент погашения кредита
Минусы
- запредельно высокая ставка;
- небольшой срок кредитования
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита может достигать до 80% стоимости жилья, но не более суммы средств, указанной в справке ПФ РФ о состоянии лицевого счета распорядителя МСК