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Ремонт

Энергобанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • ремонт

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

залогом может выступать квартира либо жилой дом ( стоимость земельного участка при этом не учитывается)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке без личного/имущественного страхования; имущественное страхование обязательно на первый год кредитования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредит аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика

Минусы

  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ремонт» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 293-93-93

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