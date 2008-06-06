Вход

Перспектива

Ак Барс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. без личного страхования (коллективный договор)

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • выписка со счета
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • аккредитив

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • единая ставка на весь срок договора (без надбавки на период до государственной регистрации);
  • возможно использование маткапитала в качестве ПВ;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возраст заемщика от 18 до 70 лет на момент погашения кредита;
  • при первоначальном взносе от 50% допускается кредитование без подтверждения дохода;
  • предоставляется ИП ( + 0,5 п. п к ставке)

Особые ограничения

  • степень готовности объекта недвижимости определяется банком и должна быть не менее 30%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Перспектива» в 93 городах России
1 430
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 36
Банкоматы 192
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще