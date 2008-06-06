Рефинансирование
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
погашение ранее выданного ипотечного кредита в стороннем банке на приобретение/строительство жилого объекта (квартиры в многоквартирном доме, жилого дома с земельным участком, «таунхауса» с земельным участком), в том числе секьюритизированного, а также на личные цели
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. без личного страхования (коллективный договор)
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- выписка со счета
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возраст заемщика от 18 до 70 лет на момент погашения кредита
Особые ограничения
использование маткапитала не предусмотрено