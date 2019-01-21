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Приобретение готового жилья ДОМ.РФ

Банк Финсервис, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • апартаменты

приобретаемая недвижимость должна входить в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность использования средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса;
  • допускается получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • предоставляется ИП

Особые ограничения

минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Приобретение готового жилья ДОМ.РФ» в 15 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
Сайт
www.finsb.ru
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