Квартира в новостройке ДОМ.РФ
Банк Финсервис, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
- апартаменты
приобретаемая недвижимость должна входить в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- единая процентная ставка на период до государственной регистрации ипотеки и после нее;
- возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих занятость и доход;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- наличие скидки к ставке для многодетных семей;
- предоставляется ИП
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита для регионов, за исключением Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО - 15 млн рублей;
- минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%