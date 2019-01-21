Перекредитование ДОМ.РФ
Банк Финсервис, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
закладываемая строящаяся недвижимость должна находится в доме, входящем в перечень аккредитованных объектов ДОМ.РФ
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- предоставляется ИП;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможно получение кредита без документов о доходе
Особые ограничения
максимальное соотношение К/З для ИП и собственников бизнеса - 65%