Вход

Загородный дом

Банк Финсервис, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+2 / 1 / 3 п.п. к базовой ставке без личного / титульного / личного и титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • в качестве части первоначального взноса могут быть использованы средства материнского (семейного) капитала;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможность снижения процентной ставки при уплате единовременной комиссии

Минусы

  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Загородный дом» в 15 городах России
219
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
Сайт
www.finsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 10
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще