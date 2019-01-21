Загородный дом
Банк Финсервис, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2 / 1 / 3 п.п. к базовой ставке без личного / титульного / личного и титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- в качестве части первоначального взноса могут быть использованы средства материнского (семейного) капитала;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможность снижения процентной ставки при уплате единовременной комиссии
Минусы
- высокая ставка