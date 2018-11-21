На покупку земельных участков
Проинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- земельный участок
кредит на покупку земельных участков банка и его партнеров (см. сайт банка)
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
справка по форме банка
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкий первоначальный взнос;
- невысокая ставка;
- возможно получение кредита на сумму до 500 тыс. рублей без подтверждения дохода
Минусы
- небольшой срок кредитования
Особые ограничения
- кредит на покупку земельных участков банка и его партнеров (см. сайт банка)